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Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

С детьми работают психологи

УФА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

"Сейчас проводится проверка, на место выехали наши сотрудники, также там представители МВД и прокуратуры. Эта сотрудница отстранена от работы, детям оказывается психологическая помощь. В приюте находятся дети, родители которых не лишены прав", - сообщили в министерстве.

Действиям сотрудницы, запечатленным на выложенном в соцсетях видео, также дадут оценку в МВД. "По имеющейся на данный момент информации, личность автора видеоролика установлена. Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Уфе проводит проверку", - сообщили в пресс-службе министерства.

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