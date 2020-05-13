Коэффициент распространения коронавируса в России приблизился к единице

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01. В Москве этот показатель третий день подряд ниже единицы, в среду он опустился до рекордного низкого уровня в 0,91. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Из 10 регионов РФ с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже 1 уже в трех субъектах, помимо Москвы, тогда как накануне был зафиксирован только в двух - в Мурманской области и в Дагестане. В среду до единицы опустился коэффициент в Краснодарском крае. В Мурманской области он за сутки вырос с 0,31 до 0,54, а в Дагестане - с 0,82 до 0,92.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.