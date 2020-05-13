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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне за последний год чаще всего покупали витамины и БАДы в интернет-магазинах

Согласно результатам опроса, 59% россиян заказывали через интернет-магазин витамины, 39% - биологически активные добавки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Больше половины россиян (59%) за последний год заказывали через интернет-магазин витамины, 39% - биологически активные добавки, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За последний год 59% россиян в возрасте от 18 до 60 лет заказывали витамины через интернет-магазины, еще 39% покупали таким образом биологически активные добавки, а 30% - продукты для здорового питания, такие как безглютеновые или безмолочные продукты. Также 77% заказывали в интернет-магазинах товары личной гигиены: например, шампуни, дезодоранты или спреи для рук", - следует из данных опроса.

Среди товаров для здорового образа жизни онлайн-покупатели часто заказывали товары личной гигиены (60%), косметику (52%), витамины (48%) и БАДы (24%).

Согласно опросу, почти треть опрошенных (29%) отдавали предпочтение продукции иностранного производства, 21% - отечественной продукции, 47% сообщили, что это не имеет значения.

Большинство респондентов (84%) считают, что в среднем цены в интернет-магазинах ниже, чем в офлайн-магазинах, 78% заявили о более широком ассортименте товаров, 72% считают интернет-магазины удобнее обычных. Кроме того, 70% сказали об отсутствии прописанных врачом витаминов и препаратов в обычных аптеках и магазинах.

Опрос проведен с 20 по 27 апреля 2020 года по заказу ООО "СК" среди 1 105 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет методом онлайн-опроса жителей РФ в городах населением свыше 100 000 человек, совершающих не реже одного раза в четыре месяца онлайн-покупки в категориях товаров личной гигиены, витаминов, продуктов для здорового питания и биологически активных добавок. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

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