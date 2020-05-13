У 17 медиков в Крыму выявили коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Новый коронавирус подтвердился у 17 медицинских работников в Сакском районе и Алуште, всего за сутки в Крыму выявили 30 новых зараженных, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
"У нас за истекшие сутки 30 человек заразились. Из них 23 человека в Сакском районе: 22 - в обсерваторе сакском, [это] работники и пациенты, один человек вне обсерватора заразился. Три человека - это старый очаг в селе Почетное Красноперекопского района, два человека в Ялте - это члены семьи, два медицинских работника - [в] городе Алуште. Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники, и опять нужно провести служебное расследование, почему в обсерваторе такое количество заразившихся", - сказал Аксенов.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что в Сакском обсерваторе в числе зараженных семь пациентов и 15 медработников. "Принято решение, что сегодня отделение будет освобождено от пациентов и медиков. Оставшаяся часть медиков будет переведена в обсерватор, оставшаяся часть пациентов по этому отделению будет переведена в боксированные палаты в инфекционное отделение. Все, у кого лабораторно подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции, будут переведены в 7-ю городскую больницу в ковидный госпиталь", - сказала Пеньковская, уточнив, что все вновь выявленные случаи протекают бессимптомно.
В Крыму по состоянию на 13 мая зарегистрированы 239 случаев коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 21 - из других субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 171 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период - 78 человек, умерли четверо.