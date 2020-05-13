У 17 медиков в Крыму выявили коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Новый коронавирус подтвердился у 17 медицинских работников в Сакском районе и Алуште, всего за сутки в Крыму выявили 30 новых зараженных, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

"У нас за истекшие сутки 30 человек заразились. Из них 23 человека в Сакском районе: 22 - в обсерваторе сакском, [это] работники и пациенты, один человек вне обсерватора заразился. Три человека - это старый очаг в селе Почетное Красноперекопского района, два человека в Ялте - это члены семьи, два медицинских работника - [в] городе Алуште. Плохая тенденция, что у нас опять заражаются медицинские работники, и опять нужно провести служебное расследование, почему в обсерваторе такое количество заразившихся", - сказал Аксенов.