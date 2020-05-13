Биолог считает, что необходимо разработать вакцину против всех вирусов группы SARS

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Необходимо уже сейчас подумать о разработке вакцины против всех вирусов группы SARS, к которой относится и новая коронавирусная инфекция. Такое мнение выразил в среду в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе доктор биологических наук Сергей Альховский.

"Вакцину разрабатывают непосредственно против вот этого вируса - это как средство первой необходимости сейчас, чтобы быстро разработать специфическую вакцину, провакцинировать людей, чтобы они не болели. Но, в принципе, нам ничто не мешает разработать вакцину против всей этой группы вирусов. Вариантом раз и навсегда эту угрозу убрать является вакцинация против всей группы этих вирусов - не конкретно этого вируса SARS-2, а против всех в группе", - сказал Альховский, который также является завлабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России.

По его словам, подобный процесс занимает два-три года. "Просто сейчас он нацелен на решение сиюминутных необходимых вещей, а вот более глобально, по-моему, еще вопрос не ставится, хотя, может быть, уже имеет смысл его поставить и провозгласить полную ликвидацию зоонозных коронавирусов в человеческой популяции, как ликвидировали оспу в 70-х годах путем массовой вакцинации против оспы", - добавил эксперт.

Эксперты говорят, что раньше к коронавирусам не было столь пристального внимания, так как они не провоцировали такие тяжелые болезни. "У нас до 2000-х годов циркулировали как минимум четыре коронавируса, которые вызывают обычное сезонное ОРВИ. Мы к ним относимся так очень спокойно, потому что они особых проблем не вызывают. А почему это произошло в 2000-х годах - <…> основная причина, видимо, в том, что мир у нас меняется, он становится глобальным - когда один заразившийся тут же улетает в другой регион или страны, или даже мира, и там начинается своя локальная вспышка", - отметил Альховский.

"Действительно, на коронавирусы как-то не обращали особого внимания. Хотя они были в списке уже тех инфекций, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, и даже диагностику мы на них-то были сделаны недавно, наверное, последние лет 10 назад. Хотя это стоило бы, как это сейчас уже видится, сделать намного раньше", - сказал доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

По словам доктора медицинских наук, президента компании DiaPrep System Inc. (Атланта, США), в прошлом руководителя Центра вирусных гепатитов СССР Михаила Фаворова, внимание фокусировалось прежде всего на гриппе. "Тут надо понимать, на что деньги дают - дают на исследования по гриппу, поддерживают, надо покупать реактивы, покупать какие-то препараты - это все очень дорогие вещи, и короной никто и не интересовался. Мы знали, что они [коронавирусы] есть, но никто ими не занимался. Почему? Да потому что они не вызывали никаких тяжелых болезней", - сказал эксперт.

Общество не будет прежним

При этом эксперты уверены, что пандемия новой коронавирусной инфекции изменит человечество. "Во-первых, учатся государственные службы. И люди учатся, общество тренируется. Мы учимся бороться с инфопаникой, с информационной паникой. Если в начале в интернете, например, раздавались всякие бредовые высказывания, то сейчас спокойная отповедь антинаучным и глупым слухам - и люди начинают слушать тех, кого надо слушать. Мы меньше паникуем", - сказал доктор биологических наук, профессор Алексей Аграновский.

Альховский согласен с коллегой. По его словам, очень важно, что люди проявляют осознанность в борьбе с инфекцией. "У людей в сознании появляется понимание, как этот вирус распространяется, что нужно держать дистанцию, мыть руки, маску носить. Мне кажется, весь этот комплекс - он вполне способен нам помочь полностью победить эту инфекцию. И я бы вот, например, думал, мог бы предположить, что в следующем году эта инфекция уже не будет внушать такой страх, как сегодня. Мне бы очень хотелось на это надеяться", - сказал он.

По его словам, надо "играть на опережение". "Самый первый шаг в этом деле - нам необходимо описать все занозные вирусы, которые имеют такой потенциал. Это физически возможно, с использованием современных генетических технологий. Идет речь о технологиях полного геномного секвенирования, сейчас эта тема популярная и модная - все секвенируют свои геномы. Некоторые страны секвенируют уже по миллиону геномов своих жителей", - добавил он.

"Вот эти технологии позволяют без изоляции вируса на какой-либо модели определить их генетические характеристики. Начиная с 12 года эта область очень сильно развивается, и эти методы один из инструментов вирусологов, которые занимаются этой проблемой", - заключил эксперт.