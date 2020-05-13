Глава СК поручил проверить инцидент с оскорблениями детей в приюте Уфы

УФА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с оскорблениями детей сотрудницей социального приюта в Уфе и доложить о результатах. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

В среду сообщалось, что в соцсети попала видеозапись, предположительно снятая сотрудницей социального приюта, которая оскорбляет детей и использует нецензурные слова. Она отстранена от работы на время проверки.

"На представленных видео женщина грубо разговаривает с детьми, провоцирует их на драки, а также унижает маленьких воспитанников и использует нецензурные выражения при детях. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан организована проверка. Глава ведомства дал указание подробно доложить о ходе проверки и обо всех обстоятельствах нарушения прав детей", - сказано в сообщении.

По данным Минтруда Башкирии, начата проверка по линии министерства, также прокуратуры. В приюте находятся дети, чьи родители не лишены своих прав. Воспитанникам оказывается психологическая помощь.