Депутаты Петербурга приняли в первом чтении законопроект о горячем питании для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект об обеспечении горячим питанием всех учащихся общеобразовательных школ города с 1 по 4 классы и учащихся из социально уязвимых категорий. За внесение соответствующих изменений в Социальный кодекс города депутаты проголосовали единогласно на заседании в среду, передает корреспондент ТАСС.

"За - 49, воздержалось - 0, против - 0. Коллеги, мы приняли [документ] за основу", - подвел итоги голосования председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Законопроект, внесенный фракцией "Единая Россия", предусматривает, что бесплатным горячим питанием (завтраками) будут обеспечены все учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с первого по четвертый классы, независимо от места жительства и гражданства. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед (по выбору родителей) будут получать учащиеся первых-одиннадцатых классов, обучающиеся по адаптированной образовательной программе, инвалиды, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, страдающие хроническими заболеваниями, воспитывающиеся в малообеспеченных и многодетных семьях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся в спортивных и кадетских классах. Кроме того, двухразовое горячее питание или комплексный обед (по выбору) получат учащиеся профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, находятся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто воспитываются в многодетных семьях.

"В целях реализации законопроекта с 1 сентября 2020 года дополнительно из средств бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году потребуется 345 млн рублей", - сказала на заседании депутат Елена Киселева, представляя законопроект.

Спикер петербургского заксобрания отметил, что эта инициатива приобретает особое значение сегодня, "когда все усилия государства направлены на минимизацию последствий пандемии, помощь населению, и в первую очередь - семьям, в которых воспитываются дети". Обеспечение бесплатным горячим питанием всех младших школьников и детей из наиболее социально уязвимых категорий, по словам Макарова, "позволит поднять эту работу в [Петербурге] на новый уровень".

Законопроект направлен на выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию от 15 января. Глава государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России: в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.