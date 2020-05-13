Опрос: большинство россиян намерены строго соблюдать перчаточно-масочный режим

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России ввели масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

"О готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим заявили от 59 до 73% опрошенных (в зависимости от площадки). Намерены носить только одну маску и перчатки для проверки от 20 до 31% человек", - говорится в тексте. При этом 7-10% респондентов заявили, что не собираются соблюдать никаких мер предосторожности.

Опрос проводился в каналах стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber 12 мая, в нем приняли участие свыше 120,4 тыс. человек.

Ранее во вторник доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала ТАСС, что одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки менее травматичны для кожи лица и рук. Респираторы и нитриловые перчатки, по ее словам, могут привести к раздражению и дерматитам, это нужно учитывать при выборе средств защиты от коронавируса.