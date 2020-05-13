В Крыму возобновили расследование преступлений нацистов в годы войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым возобновил расследование преступлений нацистов в годы войны на территории Крыма, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

Генпрокуратура РФ 30 апреля сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в период оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны. В частности, не в полном объеме были оценены данные о варварствах нацистов и их пособников в Алуште, Евпатории, Симферополе, Белогорском и Бахчисарайском районах, где замучили и убили более 17 тыс. человек, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки. На каторжный труд в Германию и Румынию отправлено порядка 3 тыс. человек.

"Верховный суд Республики Крым рассмотрел материалы дела по постановлению прокуратуры Республики Крым о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела. По итогам судебного рассмотрения вышеуказанное ходатайство прокурора Республики Крым было удовлетворено. Таким образом, было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР по Крымской области полковника Башмакова", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Крым изучила архивные материалы регионального УФСБ по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками. Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области, органами следствия было допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело прекращено, отдельные материалы переданы в Германию для привлечения виновных лиц к ответственности.

В связи с данными о новых эпизодах преступлений нацистов прокуратура республики ходатайствовала перед Верховным судом Крыма о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.