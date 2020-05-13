В Крыму на стройках установят камеры для контроля за соблюдением противоэпидемических мер

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса указом главы республики введен режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности, парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Строительные объекты на территории Республики Крым оснастят видеокамерами для контроля за соблюдением строителями противоэпидемических мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"С учетом того, что у нас с 18 мая большее количество людей будет на улицах, усиливаем в этой ситуации контроль. Вопросы контроля строительных объектов. Мы договорились, что на большинстве объектов должны быть установлены видеокамеры чтобы можно было за ходом работы следить, понимать, что происходит", - сообщил Аксенов на заседании оперативного штаба, которое транслируется онлайн.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на ход сдачи объектов. "Все стройки идут планово, сроки не меняются", - подчеркнул глава республики.

Ранее в среду Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у 30 человек в Крыму, общее количество заразившихся составляет 239 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 676 человек: дома - 873 человека, в стационарах - 211, изолированы в обсерваторы - 592. Выздоровевших - 78, умерли четыре пациента.