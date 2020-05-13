Польша получила от ЕС непригодные для использования медиками маски

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Польша получила от Европейского союза защитные маски для борьбы с коронавирусом, которые не соответствуют нормам и не защищают от инфекции. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

"Мы получили 60 тыс. масок из транша Европейского союза, - сказал он, добавив, что у них не было необходимого сертификата и власти страны решили направить их на исследование. "К сожалению, я должен вас проинформировать, что те маски, которые закупил ЕС, не соответствуют нормам и не могут быть отправлены медикам", - сказал министр.

По словам Шумовского, он сообщит о случившемся Европейской комиссии. "Мы знаем, что эти маски направлены в 16 стран", - указал он, выразив надежду, что "эти маски не были поставлены людям, которые с их помощью должны защищаться".