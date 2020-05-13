{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Польша получила от ЕС непригодные для использования медиками маски

В Минздраве Польши отметили, что эти маски не защищают от инфекции и не соответствуют нормам

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Польша получила от Европейского союза защитные маски для борьбы с коронавирусом, которые не соответствуют нормам и не защищают от инфекции. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы получили 60 тыс. масок из транша Европейского союза, - сказал он, добавив, что у них не было необходимого сертификата и власти страны решили направить их на исследование. "К сожалению, я должен вас проинформировать, что те маски, которые закупил ЕС, не соответствуют нормам и не могут быть отправлены медикам", - сказал министр.

По словам Шумовского, он сообщит о случившемся Европейской комиссии. "Мы знаем, что эти маски направлены в 16 стран", - указал он, выразив надежду, что "эти маски не были поставлены людям, которые с их помощью должны защищаться".

Теги
ПольшаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мурашко заявил, что нельзя отчислять студентов-медиков за отказ работать в "красной зоне"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС