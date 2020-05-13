Главный санитарный врач Уэльса не рекомендует носить маски в общественных местах

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Главный санитарный врач Уэльса Фрэнк Атертон не стал рекомендовать жителям региона носить маски в общественных местах для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в его заявлении, которое в среду распространила пресс-служба правительства Уэльса.

"Я не рекомендую обязательное ношение маски всеми, кто выходит из дома. Это должно быть делом личного выбора", - сказал он.

Атертон выразил опасение, что повышенный спрос на средства индивидуальной защиты, предназначенные для медицинского персонала, может привести к их дефициту. "Возможно, это принесет небольшую пользу, если все будут носить маски, но мы знаем, что куда более полезным было бы, если все наши медицинские и социальные работники будут носить медицинские маски при уходе за пациентами", - отметил он.

Главный санврач Уэльса при этом напомнил, что "любой человек с симптомами респираторной инфекции должен оставаться дома", а не использовать маску, чтобы ходить по магазинам или работать. "Наша рекомендация остается [прежней] - будьте дома, чтобы спасти жизни людей", - подчеркнул Атертон.

По его словам, рекомендация носить маски может обернуться дискриминацией некоторых групп населения. "Не каждый может позволить себе купить маску или сделать ее. Но можно оставаться в безопасности, соблюдая меры социального дистанцирования, сохраняя руки чистыми и не прикасаясь к лицу", - добавил он.

Правительство Великобритании в рамках стартовавшего 13 мая первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных с 23 марта в связи с пандемией, рекомендовало жителям страны закрывать лица или носить самодельные тканевые маски в местах массового скопления людей, в первую очередь в магазинах и общественном транспорте. Британские власти при этом указали, что для этих целей при соблюдении простых правил подходят тканевые маски, которые можно изготовить самостоятельно.