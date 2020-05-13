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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне по просьбе ветерана собрали 3 млн рублей для заразившихся коронавирусом врачей

На данный момент распределены 1,1 млн рублей из собранных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сбор средств, объявленный по призыву ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летней Зинаиды Корневой, уже принес больше трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, где происходит сбор средств.

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Необходимой суммой для сбора ранее объявлялись ровно три миллиона рублей.

"Уже собрано 3 млн 9 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте.

На данный момент распределены 1,1 млн рублей из собранных средств. В адрес 37 семей направлена помощь. Деньги продолжают распределяться ежедневно, перевод средств осложняется отсутствием контактов и реквизитов родственников погибших врачей, поиском которых занимаются волонтеры. Вместе с тем сбор средств продолжится.

Как ранее рассказала ТАСС внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева, с такой инициативой ветеран выступила вслед за британским ветераном Второй мировой Томом Муром, который собрал почти £30 млн ($37 млн) на борьбу с коронавирусом.

30 апреля британский ветеран Второй мировой войны Том Мур отметил 100-летний юбилей. Отставной капитан Вооруженных сил Великобритании приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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