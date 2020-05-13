Более 2 тыс. человек заразились коронавирусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ростовской области превысило 2 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Количество зараженных в Ростовской области увеличилось до 2 033 человек, за сутки - на 87. При этом количество выздоровевших пациентов в регионе выросло до 506 человек.

Кроме того, сообщается о смерти еще одного пациента. По данным регионального оперативного штаба, это 31-летний мужчина из города Зверево, который имел хронические заболевания и поздно обратился за медицинской помощью. Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 25 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.