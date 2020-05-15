"Мы войдем в историю": машинистами московского метро снова станут женщины

85 лет назад открылся Московский метрополитен. В первые годы его работы в машинисты принимали и женщин, но позже им запретили управлять поездами из-за тяжелых условий труда. С 2021 года профессия машиниста снова станет открытой для женщин: сейчас обучение проходят 24 сотрудницы метрополитена для работы на поездах "Москва". Трое из них рассказали ТАСС о причинах своего выбора, детских мечтах и возможностях, которые дает их будущая специальность.

Ирина Долгих, 38 лет, начальник станции "Курская" Сколько себя помню, мечтала о профессии машиниста, но женщин на эту работу не брали. С детства мне больше нравилось гонять с мальчишками и играть в машинки, став постарше, я заинтересовалась техникой: мой папа — летчик, он для меня был примером. После школы закончила текстильный техникум, выучилась на технолога ткацкого производства — тут тоже проявилась тяга к механизмам, потому что эта специальность связана также и с ремонтом станков. Но скоро любовь к поездам перетянула — в 2003 году я пошла работать в метро, получила высшее образование в транспортном университете — МИИТе, стала инженером путей сообщения. Я начинала дежурной по приему-отправлению поездов, потом стала дежурной по станции "Электрозаводская". Дежурная следит за порядком на станции, за чистотой, быстро докладывает профильным службам, если что-то идет не так, вызывает специалистов для устранения неполадок. В 2014-ом — начальником станции "Курская" Арбатско-Покровской линии. Можно было и дальше расти по карьерной лестнице, но, когда узнала о наборе женского курса машинистов, сомнений не было, сразу подала заявку. Набирают курс пока только из действующих сотрудниц московского метро, желающих — много, три человека на место, но я прошла конкурс.

Описание Ирина Долгих © Пресс-служба Московского метрополитена

К кандидатам строгие требования: нужно пройти медкомиссию, машинист должен обладать стопроцентным зрением и слухом, не иметь проблем с сердцем, кроме того, нужно быть стрессоустойчивым, быстро реагировать в сложных ситуациях. Мы сдаем специальные психофизиологические тесты: во время их прохождения на мониторе всплывают отвлекающие картинки, система подсказывает неправильные ответы — так проверяют собранность, умение концентрироваться. Пассажиры часто видят кабину машиниста, где он сидит за пультом. Со стороны — ничего сложного, кажется, что едешь себе и едешь по рельсам. На самом деле управлять поездом гораздо сложнее, чем автомобилем. Постоянно надо быть наготове, поэтому одной рукой управляешь поездом, а другой держишь тумблер "Тормоз экстренный" — так называемую петлю безопасности. Машинист должен досконально знать устройство поезда, понимать причины неполадок машины, поэтому мы изучаем пневматику, электрику, механику, правила технической эксплуатации метрополитенов, устройство подвижного состава. Нас учат вести себя в стрессовых, экстренных ситуациях. Учеба интенсивная — пять раз в неделю с девяти утра до четырех часов дня, много домашних заданий. Пожалуй, машинист — самая отвественная профессия в метро, один поезд перевозит более 10 тыс. пассажиров в день. Иногда меня спрашивают, не жалко ли уходить с руководящей должности. Для меня работа машиниста — это шаг в сторону, а не назад. Рост есть и у машинистов: можно стать машинистом-инструктором, заместителем начальника электродепо, но мне пока хочется работать "в поле", за пультом. Близкие отреагировали на мой выбор по-разному — кто-то не поверил, удивился, кто-то сказал: "Здорово!" Очень поддерживает и гордится мною девятилетний сын — он тоже мечтает стать машинистом. Пока я управляла поездом только виртуально — в тренажере, до сдачи экзаменов садиться за настоящий пульт нам запрещено. Не терпится скорее начать работать, с 2021 года уже надеюсь перевозить своих первых пассажиров. Кристина Вакуленко, 31 года, дежурная по станции "Говорово" Я родом из Латвии — родилась в маленьком поселке Рушона. Уже после развала СССР моя семья переехала в Россию. Московское метро я увидела лет в десять, конечно, после маленькой Латвии очень впечатлили масштабы, монументальность подземки. В отличие от Иры Долгих, я тем не менее не "болела" метро. Долгое время, когда выросла, работала в торговле. В московскую подземку пришла два года назад, глядя на мужа, он у меня машинист на Таганско-Краснопресненской линии, а потом втянулась. Супруг меня очень поддержал и тогда, и сейчас, когда я решила поменять специализацию. Поддержка семьи дает силы и уверенность в себе — когда увидела объявление о наборе девушек на курс машинистов, не сомневалась, даже раздумий не было, идти или нет, сразу позвонила. Позже узнала, что я была одной из первых, кто записался на отбор. Думаю, мы войдем в историю Московского метрополитена, ведь женщины не работали машинистами с 80-х. Тогда запрет был связан с защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. Сейчас нас готовят для работы на новых поездах "Москва" — они современные, условия труда гораздо лучше, чем были раньше. Сама я не могу сравнивать, но муж говорит, что разница с составами старого образца очень ощутима. Московское метро — красивое и удивительное, раз посмотрев на его "кухню", не уйдешь так просто — затягивает. Но профессия машиниста нравится мне не только за романтику: удобен и плавающий график, заранее можно заказать выходные даже на будни, если нам с детьми нужно пойти в театр или в цирк, сходить в гости. У машинистов увеличенный отпуск — 48 дней, значит, появляется больше времени на путешествия, отдых, время для себя и семьи.

Описание Кристина Вакуленко © Пресс-служба Московского метрополитена

Учеба сложная, как в университете, — с лекциями, контрольными, домашними заданиями, оценками, длится 9,5 месяцев вместе со стажировкой. Очень нравятся наши преподаватели: они отличные, вкладывают в нас колоссальный объем знаний, придумывают интересные презентации, творчески подходят к объяснению сложных предметов. Нет такого — прошли тему и пошли дальше. Наши учителя объясняют каждому студенту, могут остаться после занятий и объяснить дополнительно. Я всегда думала, что точные науки — не мое, считала себя гуманитарием. Если бы мне сказали бы пару лет назад, что я буду изучать пневматику, механику, — не поверила бы. А теперь сижу над лекциями, вспоминаю школьную программу по физике, химии, даже у старшей дочки, которая учится в восьмом классе, беру учебники, повторяю некоторые темы. И у нас на курсе многие девочки "нетехнического склада" открыли в себе большой потенциал. Сами не ожидали от себя такого! Говорят, режиссер и оператор не могут смотреть кино как обычный зритель, они вникают в тонкости, которые непонятны непрофессионалм. Так же и у нас: недавно ехали с девочками в метро на учебу, и поезд остановился в тоннеле. И мы стали перебирать причины, почему это произошло, рассуждать, что надо сделать. Поняли, что мы уже не можем ездить в метро как обычные пассажиры. И мне это чувство вовлеченности, причастности очень нравится. Ольга Буравлева, 23 года, электромеханик связи Я коренная москвичка. Вся моя семья связана с московским метро: прадедушка принимал участие в строительстве метро, в том числе станции "Комсомольская" Кольцевой линии в 52–54 годах, прабабушка, его жена, занималась отделкой станций. К сожалению, я не застала их в живых, не смогла расспросить о деталях. Зато в деталях с детства знала "кухню" метро от родителей: мама и папа работают в одной службе — сигнализации, централизации и блокировки — СЦБ. Мама — на участке, где проверяют аппаратуру, папа отвечает за исправность стрелок и светофоров в тоннеле.

Описание Ольга Буравлева © Пресс-служба Московского метрополитена