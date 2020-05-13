Комитет Думы детально обсудит с экспертами предлагаемые кабмином новые полномочия полиции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подробно обсудит с экспертами и общественностью правительственный законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе о праве вскрывать автомобили. Об этом заявил председатель комитета Василий Пискарев.

"Комитет внимательно изучит и детально проработает с заинтересованными ведомствами, экспертным сообществом, общественными организациями внесенные сегодня правительством РФ в Госдуму поправки в федеральный закон "О полиции", - приводит слова Пискарева его пресс-служба. Он отметил, что анализ правоприменительной и судебной практики действительно показывает, что принятый девять лет назад закон нуждается в отдельных уточнениях.

Глава комитета добавил, что среди прочего интерес вызывают поправки о предоставлении полицейскому возможности представиться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, а также новая норма о праве полицейских досматривать граждан и автомобили при оцеплении зданий или участков местности.

"При пресечении терактов и в ряде других критических ситуаций, когда счет идет на минуты и секунды, такие полномочия полиции помогут спасти жизнь десяткам, а может быть и сотням людей, а также усилить защищенность сотрудников правопорядка, закрепить в более четких и понятных для граждан формулировках порядок их действий", - считает депутат.

Законопроект кабмина опубликован в среду в думской электронной базе данных, предлагается наделить сотрудников полиции рядом новых полномочий. Помимо права вскрывать машины, а также оцеплять территории и жилые помещения (в действующем законодательстве - только участки местности) правоохранителям предлагают предоставить возможность проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления.

Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Закрепляется право сотрудников правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", места проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности. Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий.