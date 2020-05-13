{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы детально обсудит с экспертами предлагаемые кабмином новые полномочия полиции

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что анализ правоприменительной и судебной практики действительно показывает, что принятый девять лет назад закон нуждается в отдельных уточнениях

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подробно обсудит с экспертами и общественностью правительственный законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе о праве вскрывать автомобили. Об этом заявил председатель комитета Василий Пискарев.

"Комитет внимательно изучит и детально проработает с заинтересованными ведомствами, экспертным сообществом, общественными организациями внесенные сегодня правительством РФ в Госдуму поправки в федеральный закон "О полиции", - приводит слова Пискарева его пресс-служба. Он отметил, что анализ правоприменительной и судебной практики действительно показывает, что принятый девять лет назад закон нуждается в отдельных уточнениях.

Глава комитета добавил, что среди прочего интерес вызывают поправки о предоставлении полицейскому возможности представиться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, а также новая норма о праве полицейских досматривать граждан и автомобили при оцеплении зданий или участков местности.

"При пресечении терактов и в ряде других критических ситуаций, когда счет идет на минуты и секунды, такие полномочия полиции помогут спасти жизнь десяткам, а может быть и сотням людей, а также усилить защищенность сотрудников правопорядка, закрепить в более четких и понятных для граждан формулировках порядок их действий", - считает депутат.

Законопроект кабмина опубликован в среду в думской электронной базе данных, предлагается наделить сотрудников полиции рядом новых полномочий. Помимо права вскрывать машины, а также оцеплять территории и жилые помещения (в действующем законодательстве - только участки местности) правоохранителям предлагают предоставить возможность проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления.

Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Закрепляется право сотрудников правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", места проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности. Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
Реклама на ТАСС
СМИ: замглавы администрации РФ Козак прибыл в Берлин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС