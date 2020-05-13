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Минобрнауки рекомендовало университетам не повышать в этом году стоимость обучения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам не увеличивать стоимость на обучение выше уровня 2019 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки со ссылкой на министра Валерия Фалькова.

"Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году. Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса", - процитировали министра в пресс-службе. 

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