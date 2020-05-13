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Мурашко заявил, что нельзя отчислять студентов-медиков за отказ работать в "красной зоне"

Глава Минздрава отметил необходимость помощи студентов-медиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что не должно быть даже разговоров об отчислении студентов-медиков, которые не желают работать в "красной зоне" больниц, где лечатся пациенты с коронавирусом.

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"У нас нет обязательства всем прийти в "красную зону". <...> Разговора об академической задолженности или отчислении быть не должно", - сказал Мурашко в среду на заседании Госдумы.

Ранее в ходе заседания вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") сказала со ссылкой на СМИ и сайты, где размещаются петиции, что студентам, отказывающимся работать в "красной зоне", предлагают взять академический отпуск или намекают на отчисление.

"Студенты - это только старшие курсы, которые приходят работать в "красную зону". Обязателен трудовой договор, обязательно их личное согласие, отсутствие медицинских противопоказаний - не должно быть заболеваний, которые препятствуют работе в "красной зоне", это важный элемент. Все гарантии, которые распространяются на штатный персонал, они также на студентов обязаны распространяться", - подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что помощь студентов-медиков необходима и на других участках работы, не только в "красной зоне". "В лабораториях, на амбулаторном приеме, в том числе необходимы руки и для забора анализов, и так далее. И мы видим, что много студентов сегодня работает на входе в определенные государственные учреждения с замером температуры и так далее", - добавил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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