{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: голосование по Конституции РФ станет символом возвращения к нормальной жизни

Назначение даты голосования будет "хорошей новостью для государства и гражданского общества", считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Проведение голосования по изменениям в Конституцию будет символизировать для населения России возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Такое мнение высказали в среду участники онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации".

"Назначение новой даты - это вопрос завершения эпидемии. Как только нам говорят о том, что дата голосования назначена, можно спокойно говорить, что эпидемии закончена, давайте жить нормальной жизнью", - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

С ним согласился председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко, который подчеркнул, что голосование необходимо. "Главный смысл этого голосования - это ритуал политического участия. Мы, когда исследовали отношение населения к поправкам в начале года, обратили внимание, что граждане ценят возможность лично участвовать в принятии важнейшего для страны решения", - подчеркнул эксперт.

"Сам сигнал о том, что голосование назначено и состоится в обозримой перспективе, пошлет обществу очень важный сигнал о возвращении к нормальности", - подчеркнул Макаренко.

В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что голосование по поправкам важно прежде всего с точки зрения участия россиян в политической жизни. Он добавил, что назначение даты голосования будет "хорошей новостью для государства и гражданского общества".

Данную позицию поддержала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. "Нам всем хочется участвовать в жизни общества, возвращение из самоизоляции будет и возвращением к политическому участию", - отметила она.

О поправках

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к Конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституцииПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине смягчили карантин, разрешив людям собираться на улицах и в кафе
Карантин был введен в стране 17 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС