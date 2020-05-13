Эксперты: голосование по Конституции РФ станет символом возвращения к нормальной жизни

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Проведение голосования по изменениям в Конституцию будет символизировать для населения России возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Такое мнение высказали в среду участники онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации".

"Назначение новой даты - это вопрос завершения эпидемии. Как только нам говорят о том, что дата голосования назначена, можно спокойно говорить, что эпидемии закончена, давайте жить нормальной жизнью", - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

С ним согласился председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко, который подчеркнул, что голосование необходимо. "Главный смысл этого голосования - это ритуал политического участия. Мы, когда исследовали отношение населения к поправкам в начале года, обратили внимание, что граждане ценят возможность лично участвовать в принятии важнейшего для страны решения", - подчеркнул эксперт.

"Сам сигнал о том, что голосование назначено и состоится в обозримой перспективе, пошлет обществу очень важный сигнал о возвращении к нормальности", - подчеркнул Макаренко.

В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что голосование по поправкам важно прежде всего с точки зрения участия россиян в политической жизни. Он добавил, что назначение даты голосования будет "хорошей новостью для государства и гражданского общества".

Данную позицию поддержала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. "Нам всем хочется участвовать в жизни общества, возвращение из самоизоляции будет и возвращением к политическому участию", - отметила она.

О поправках

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к Конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.