СМИ: замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин спецбортом "Россия", несмотря на ограничения международного авиасообщения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter в среду репортер издания B.Z. Аксель Лир.

Источник в берлинском аэропорту "Тегель" подтвердил ТАСС, что днем там был замечен спецборт "Россия". "Встречали Козака", - сообщил собеседник агентства.

Не исключено, что вероятной целью визита Козака в столицу ФРГ являются переговоры по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. "Козак - главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", - заявил ТАСС близкий к переговорам источник, комментируя возможность визита.

В посольстве РФ в Берлине отказались комментировать информацию о целях приезда замглавы администрации президента РФ в Германию.

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