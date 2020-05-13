В Якутске выросло число заражений коронавирусом в общежитии СВФУ

Коронавирус был выявлен у одного из студентов в Якутске 4 мая, что послужило причиной закрытия в тот же день общежития СВФУ на карантин. Сообщалось, что все 319 студентов, проживающие там, сдадут анализы, а также будут находиться под наблюдением врачей на протяжении двух недель. По состоянию на 8 мая количество подтвержденных случаев заражения превысило 60.

"На сегодня в СВФУ новая коронавирусная инфекция выявлена у 79 человек - у 78 студентов и 1 сотрудника. Практически у всех болезнь протекает в легкой форме, состояние больных медики оценивают как стабильное", - говорится в сообщении.

В закрытом на карантин общежитии развернут университетский обсерватор, студентам и персоналу запрещено выходить на улицу. Для их удобства созданы специальные отряды волонтеров, которые ежедневно доставляют до общежитий продукты и средства личной гигиены. За состоянием здоровья волонтеров следят, проводят экспресс-тесты. Студентов в общежитии обеспечивают двухразовым горячим питанием.

Сообщается, что большинство заразившихся COVID-19 студентов получают лечение в амбулаторном стационаре, который открыт в Якутске при общежитии СВФУ. Кроме того, с 13 мая университет безвозмездно предоставляет городской поликлинике еще одно общежитие для развертывания там амбулаторного стационара для лечения пациентов с легкой формой течения заболевания. Преимущественно там будут помещаться студенты СВФУ и других вузов республики с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Якутии зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели 147 человек, умерли четверо. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.