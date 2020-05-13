Зюганов попросил Путина организовать бесплатную раздачу россиянам масок и перчаток

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в среду направил президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором заявил о необходимости реализовать "программу спасения медицины" [копия документа есть в распоряжении ТАСС]. По мнению политика, государство, в частности, должно организовать бесплатную раздачу населению средств защиты, тестирование на коронавирус всех россиян, принять меры по "преодолению последствий" оптимизации системы здравоохранения и пересмотреть финансирование отрасли.

"Закупку и распространение защитных средств должно взять на себя государство. Продавать их в условиях эпидемии - это как заставлять солдат на поле боя покупать патроны или платить за место в окопе. Когда вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок и перчаток, необходимо обеспечить их доступность, а уже затем требовать от граждан строгого соблюдения предписаний", - считает лидер коммунистов. Он также выступает за "массовое, охватывающее всех граждан Российской Федерации, обследование на предмет заражения коронавирусом", предлагает учредить госнаграды для борющихся с пандемией медиков и объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной областью.

Зюганов в обращении к президенту указывает на необходимость обновить нацпроект "Здравоохранение", разработать "программу преодоления последствий" оптимизации системы здравоохранения, ввести практику предоставления Минздравом отдельной заявки на финансирование при рассмотрении в Госдуме проекта бюджета на очередной финансовый год.

По убеждению Зюганова, одновременно необходимо усилить постоянный контроль поликлиник за состоянием здоровья наблюдающихся у них граждан, упростить связь с участковыми врачами пожилых и людей с хроническими заболеваниями, усилить ответственность органов соцзащиты за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям, в первую очередь онкобольным.

В числе предложений Зюганова также восстановление академии медицинских наук и системы НИИ по ключевым направлениям, включение крупнейших ученых и специалистов в состав Госсовета, обеспечение устойчивого государственного финансирования центров вирусологии, введение ответственности для виновных в срыве выплат медикам, которые борются с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.