В Мурманске на паром "Принцесса Анастасия" заселят сотрудников подрядчика "Новатэка"

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Круизный паром "Принцесса Анастасия", прибывший в Мурманск 3 мая, примет 1,3 тыс. сотрудников компании Saren - одного из подрядчиков "Новатэка" в Белокаменке, где был выявлен очаг коронавируса. Об этом в среду на брифинге сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Исходя из тех планов, которые имеют компании в Белокаменке, планируют туда (на паром "Принцесса Анастасия" - ТАСС) заселение сотрудников компании Saren. Заселение будет проведено после проведения соответствующего неоднократного тестирования. Сейчас эта работа идет и заселить туда планируется порядка 1 300 человек для того, чтобы уже максимально разобщить всю площадку - не только "Велесстрой", Saren - и создать более комфортные условия для проживания на территории этого объекта", - сказал Чибис.

В Белокаменке под Мурманском подрядные организации "Новатэка", в том числе компания Saren (совместное предприятие компании Renaissance Heavy Industries Россия и итальянской Saipem S.p.A.), возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, суммарно в строительстве занято около 11 тыс. рабочих.

В середине марта в пресс-службе международного паромного оператора Moby SPL сообщили ТАСС, что компания оснастила круизный паром "Принцесса Анастасия", обслуживающий направление Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения коронавирусной инфекции.

По информации оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, из них 34 - в Белокаменке. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 471, 2 084 - на стройплощадке в Белокаменке. Вылечены и выписаны из больницы 518 человек, 1 948 находятся на лечении с коронавирусом, пять человек умерли.