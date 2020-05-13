В Ростовской области запустят систему удаленной печати без вмешательства человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты промышленного коворкинга, созданного на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ), разработали систему, позволяющую без вмешательства человека осуществлять печать документов через облачное хранилище. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ДГТУ.

"Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" ДГТУ разработали систему удаленной печати документов "ПринтА4", которая позволит копицентрам перевести исполнение заказов в режим онлайн. Запуск сервера запланирован на конец мая", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, система представляет собой сервис облачной печати, для распечатки пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте, загрузить файл в доступное облачное хранилище, выставить необходимые параметры печати, макет, формат и цветность документа, и выбрать копировальный центр, где удобно забрать готовые документы. Попавший в облачное хранилище "Принтача" документ через 30 секунд автоматически пойдет на печать без участия человека.

По словам автора проекта Ярослава Таранова, система позволит существенно улучшить работу копицентров и решить целый ряд задач. "Наша система позволит решить проблемы онлайн-заказов для организаций, оказывающих копировальные услуги, прежде всего проблему бесконтрольной печати, ускорит процесс сбора заявок на печать, а за счет исключения из процесса участия операторов минимизирует процент некорректно выполненных заданий", - сказал Таранов, чьи слова привели в университете.

По данным пресс-службы университета, "Принтач" минимизирует участие человека и упрощает процедуру распечатки документа в сравнении с иностранными аналогами. "Отличие разработки резидентов промковоркинга в более простой и универсальной технологии взаимодействия сервера с печатными устройствами. Так, в иностранных системах параметры печати могут быть заданы только после прямого взаимодействия с принтером", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день с "Принтачом" готовы работать ряд ростовских копицентров и сеть коворкингов в Санкт-Петербурге.