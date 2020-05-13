На Ямале в три раза увеличили выплаты социальным помощникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение о повышении ежемесячного пособия социальным помощникам в три раза - до порядка 19 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"На Ямале живут очень отзывчивые люди, среди них есть жители округа, которые решили посвятить этому все свое время - социальные помощники. Они выручают одиноких пожилых людей и ямальцев с особенностями здоровья, поддерживают в их домах чистоту, делают покупки, оплачивают счета. Сегодня в округе десятки таких помощников, они взяли на себя не самый простой труд, поощрять его необходимо достойно. Приняли решение увеличить ежемесячное пособие помощникам втрое: с 6 755 до 18 946 рублей", - написал губернатор.

Большая часть Ямало-Ненецкого округа региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. На территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.