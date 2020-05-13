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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: почти половина россиян осталась дома на майских праздниках из-за самоизоляции

Больше половины опрошенных заявили, что у них были планы отправиться в путешествие в начале этого месяца

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти половина россиян (48%) осталась дома на майских праздниках из-за режима самоизоляции, хотя у 53% были планы отправиться в путешествие в начале этого месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленного ТАСС сервисом "Яндекс.Путешествия".

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Согласно данным исследования, и до введения режима самоизоляции 47% участников опроса не собирались никуда уезжать. При этом планы куда-то отправиться на майских праздниках осуществились у 24% респондентов, организовавших небольшую поездку или посетивших родственников.

Из-за введенных ограничений тремя самыми распространенными сценариями в праздничные дни оказались нахождение дома (48%), отдых на даче (21%), короткие прогулки на улице (8%). Среди других вариантов респонденты чаще всего называли работу.

Также участники опроса назвали причины, по которым они не хотят выходить из дома и куда-то ехать. На первом месте - боязнь заразиться (28%), на втором месте - закрытие всех заведений и отсутствие возможности в них пойти (27%), на третьем месте - отсутствие настроения выходить из дома (21%). 16% отметили, что не хотели бы стать распространителями вируса, а 8% предпочли остаться дома из-за плохой погоды.

При возможности куда-то отправиться 82% участников хотели бы поехать в путешествие по России, а 18% - за границу.

Самыми популярными направлениями поездок по России оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар. В первую пятерку стран, куда россияне хотели, но не смогли поехать из-за карантина, вошли Турция, Белоруссия, Таиланд, Италия и Франция.

Опрос проводился 7 и 8 мая 2020 года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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