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Пандемия коронавируса нового типа

В Белокаменке под Мурманском коронавирус нашли у рабочих еще одного подрядчика "Новатэка"

Точное число заразившихся не называется

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен на стройплощадке в Белокаменке под Мурманском еще у одного подрядчика "Новатэка" - у сотрудников компании Saren. Об этом сообщил в среду на брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис, не назвав точное число зараженных.

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Масштабное тестирование рабочих на стройплощадке ведется после первоначального выявления очага коронавируса у рабочих подрядной организации "Велесстрой". В Белокаменке 20 подрядных организаций "Новатэка", в том числе компании Saren (СП компании Renaissance Heavy Industries Россия и итальянской Saipem S.p.A.) и "Велесстрой", возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, суммарно в строительстве занято около 11 тысяч рабочих.

"Выявление [коронавируса] на площадке было связано с превентивным запуском масштабного тестирования на Белокаменке. Там не было никаких клинических случаев, после которых мы стали этим заниматься. Мы понимали эти риски и, стабилизировав так ситуацию в очаге Апатиты-Кировск, стали заниматься превентивно вместе с компанией "Новатэк" тестированием, соответственно инфицированные выявлены в "Велесстрое" и инфицированные выявлены в небольшом количестве в компании Saren", - сказал губернатор.

Он отметил, что все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия проводились на территории всей строительной площадки в Белокаменке вне зависимости от риска и угрозы, массовое тестирование рабочих продолжается и дает результаты. "Сейчас проходит масштабное тестирование второй волны, третьей волны. Это делается постоянно, мы зафиксировали, что 156 человек выздоровели, те, которые были инфицированы. Тот набор мероприятий, которые мы вместе с Роспотребнадзором реализовывали, вместе с подрядчиками, с "Новатэком", он показывает свою эффективность", - дополнил глава региона.

Чибис не исключил, что число зараженных в Белокаменке будет расти. По информации оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 43 новых случая заболевания, из них 34 - в Белокаменке. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе составляет 2 471, 2 084 - на стройплощадке в Белокаменке. Вылечены и выписаны из больницы 518 человек, 1 948 находятся на лечении, пятеро умерли.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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