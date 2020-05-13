Эксперт: иммунитет к коронавирусу может не формироваться при легкой форме инфекции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции, согласно некоторым исследованиям, вырабатывается только при средней или тяжелой формах течения COVID-19, однако эти данные следует еще изучить, сообщил в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Есть такая точка зрения, ее высказывают целый ряд исследователей, что легкие формы и тем более асимптомные не формируют такой вот иммунитет [к коронавирусу нового типа]. Лишь такие среднетяжелые, тяжелые формы - вот там формируется уже длительный, напряженный, постинфнекционный [иммунитет], но насколько это правильное утверждение, я думаю, что это следует изучать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу формируется, но неизвестно, как долго он сохраняется.

Снижение заболеваемости

Фаза стабилизации и снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией продлится дольше фазы ее роста, заявил Николай Брико.

"Я хотел бы отметить, что, конечно, фаза стабилизации и дальнейшая фаза снижения заболеваемости - она более длительная, чем фаза подъема заболеваемости. Это исторический опыт развития эпидемий, он свидетельствует об этом", - сказал Брико.

Поэтому, по его словам, резкого улучшения ситуации в короткие сроки ждать не стоит. "Это будет постепенное снижение", - добавил он.

Брико также подчеркнул необходимость ответственно соблюдать ограничения из-за коронавируса. "При отсутствии вакцины - эффективного средства воздействия и регулятора развития эпидемиологического процесса - нам следует только уповать на меры, которые проверены историческим опытом человечества, - это изоляционно-ограничительные меры", - сказал он.

"Будем надеяться, что удастся создать вакцину, и тогда в наших руках будет уже такой инструмент управления эпидемическим процессом, и тогда мы снимем все ограничения", - заключил специалист.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.