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Пандемия коронавируса нового типа

Последний звонок для школьников Астраханской области проведут в эфире местного телеканала

Мероприятие пройдет в студии телеканала с прямыми включениями из учреждений

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области решили провести школьный последний звонок в режиме трансляции на телеканале "Астрахань 24" в связи с ограничительными мерами, действующими на территории региона из-за коронавируса. Об этом в среду ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки Астраханской области.

"Последний звонок будет в прямом эфире на "Астрахань 24", он пройдет 25 мая с 8 до 10 часов утра", - рассказали в министерстве.

Как отметили в пресс-службе областного Минобрнауки, мероприятие пройдет в студии телеканала с прямыми включениями из учреждений. Кто будет давать последний звонок, в ведомстве не сообщили, уточнив, что это сюрприз для школьников.

Учебный год во всех 270 школах региона закончится согласно установленному графику, досрочного завершения образовательного процесса не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, выявлено 895 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии 231 пациент выздоровел, семь человек умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 377 человек, 3 704 человека сняты с учета.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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