Более 190 сотрудников и пациентов перинатального центра в Перми поместили на обсервацию

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Отделение реанимации, патологии беременных и новорожденных и послеродовое отделение Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) закрыли на карантин из-за коронавируса, обнаруженного у двух работников учреждения, на обсервацию поместили более 190 сотрудников и пациентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Четырнадцать сотрудников и 177 пациентов переведены в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов", - говорится в сообщении.