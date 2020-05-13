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Пандемия коронавируса нового типа

Более 190 сотрудников и пациентов перинатального центра в Перми поместили на обсервацию

У двоих работников учреждения выявили коронавирус

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Отделение реанимации, патологии беременных и новорожденных и послеродовое отделение Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) закрыли на карантин из-за коронавируса, обнаруженного у двух работников учреждения, на обсервацию поместили более 190 сотрудников и пациентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Четырнадцать сотрудников и 177 пациентов переведены в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов", - говорится в сообщении.

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Также приостановлены прием и выписка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы имени Тверье. Десять пациентов и один сотрудник переведены в обсервацию, один сотрудник изолирован на дому, три пациента госпитализированы в перепрофилированное медицинское учреждение.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае зарегистрировано 829 случаев заражения коронавирусом, из них 48 за последние сутки, 445 человек выздоровели, 23 умерли. Среди зараженных 108 медицинских работников.

Перинатальный центр был открыт в Перми в ноябре 2011 года за счет президентской программы оптимизации акушерско-гинекологической помощи.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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