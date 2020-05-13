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ГД приняла в I чтении законопроект о создании регистра граждан для обеспечения лекарствами

Как отмечают авторы документа, он призван расширить перечень лекарств, предоставляемых гражданам бесплатно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в первом чтении правительственный законопроект о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов.

Документ призван расширить перечень лекарств, предоставляемых гражданам бесплатно, отмечают авторы инициативы. Так, уверены в правительстве, создание регистра призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения". Кроме того, нововведение также позволит оценить объем невостребованных препаратов.

Порядок ведения нового регистра будет определяться правительством. В него будут заноситься такие данные, как СНИЛС, фамилия и имя гражданина, его дата рождения, пол, адрес проживания, номер медицинского страхования, а также диагноз и сведения о назначенных препаратах. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Законопроект также предлагает осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Так, законопроект упраздняет действующие сегодня ограничения в виде перечня лекарств, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (перечень ОНЛС). Как отмечают авторы инициативы, нуждающиеся граждане смогут получать лекарства "в объеме не менее перечня ЖНВЛП, в который на 2020 год включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств".

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