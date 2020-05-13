Полиция составила протокол на жительницу Ульяновска за отказ надеть маску в отделении

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Жительницу Ульяновска привлекут к административной ответственности за отказ надеть маску в отделении полиции, куда обратилась с заявлением. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что был составлен протокол на жительницу Ульяновска, которая без маски пришла в полицию для подачи заявления. По данным журналистов, женщина сообщила, что при этом в отделении полиции большая часть сотрудников не носили маски.

"После многократных предупреждений и в связи с неоднократными отказом гражданки надеть маску на нее был составлен административный протокол по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в помещение отдела полиции женщина пришла без защитной маски. "В процессе общения полицейские сделали ей замечание и попросили надеть средство индивидуальной защиты. Посетительница в категоричной форме отказалась надевать маску, хотя, с ее слов, она имелась у нее в наличии и находилась в автомобиле, на котором она приехала в полицию", - добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, причиной обращения женщины в полицию стал вопрос нарушения бывшим мужем порядка общения с ребенком, установленного судом. Первоначально она обратилась в правоохранительные органы 12 апреля письменно, после чего ей было дано разъяснение, что вопрос находится в компетенции службы судебных приставов. Ее обращение было направлено в управление Федеральной службы судебных приставов России по Ульяновской области, о чем заявительницу уведомили письмом. После этого женщина пришла на личный прием в полицию 21 апреля по тому же вопросу. "Сотрудники еще раз в устной беседе разъяснили ей, что данный вопрос находится в компетенции судебных приставов и рекомендовали обратиться с заявлением в эту организацию", - пояснили в пресс-службе.