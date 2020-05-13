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Прокуратура требует авиационный вуз Ульяновска устранить нарушения в содержании аэродрома

По данным ведомства, сейчас эксплуатация аэродрома создает реальную угрозу обеспечения безопасности полетов

УЛЬЯНОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Ульяновская транспортная прокуратура внесла представление ректору института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева в связи с нарушениями при содержании аэродрома в селе Солдатская Ташла. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

"Транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности полетов в деятельности ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева", в ходе которой установлены нарушения при содержании институтом аэродрома Солдатская Ташла. В частности, установлено, что в нарушение действующего законодательства институтом как оператором аэродрома, с которого осуществляются полеты учебных воздушных судов, до настоящего времени не утверждено решение об установлении приаэродромной территории, а также допущена волокита в ее установлении", - говорится в сообщении.

По мнению надзорного ведомства, эксплуатация аэродрома при таких обстоятельствах создает реальную угрозу обеспечения безопасности полетов и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. По результатам проверки ректору института внесено представление об устранении нарушений закона.

Высшее учебное заведение по подготовке пилотов гражданской авиации основано в Ульяновске в 1935 году. Институт осуществляет подготовку, переподготовку и проводит курсы повышения квалификации авиационного персонала гражданской авиации. В структуру вуза также входит аэродромный комплекс - базовый аэродром Ульяновск (Баратаевка) и полевой аэродром Солдатская Ташла.

Теги
РоссияУльяновская область
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