{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус обнаружен у 64 человек, проживающих в общежитии Ивановской сельхозакадемии

Всего в общежитии проживают 122 человека

ИВАНОВО, 13 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в общежитии Ивановской сельхозакадемии им. Д. К. Беляева, в числе заболевших 64 человека. Об этом журналистам сообщил глава депздрава области Артур Фокин.

"На данный момент положительные тесты у 64 проживающих, десять из них госпитализированы, остальные переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно", - сообщил Фокин, уточнив, что всего в общежитии проживают 122 человека.

В настоящий момент все здание переведено в режим обсерватора. "Это значит, что те граждане, которые там проживают, на 14 дней останутся там. Сотрудники полиции и самого общежития обеспечивают пропускной режим, медицинские работники проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - пояснил Фокин.

По состоянию на 13 мая на территории Ивановской области официально зарегистрирован 921 случай заражения новой коронавирусной инфекцией - это на 10 случаев больше, чем сутками ранее. Выздоровели 232 человека, умерли 12.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
AFP: оперный певец Габриэль Бакье умер во Франции на 96-м году жизни
Причина смерти не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС