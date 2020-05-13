Коронавирус обнаружен у 64 человек, проживающих в общежитии Ивановской сельхозакадемии

ИВАНОВО, 13 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в общежитии Ивановской сельхозакадемии им. Д. К. Беляева, в числе заболевших 64 человека. Об этом журналистам сообщил глава депздрава области Артур Фокин.

"На данный момент положительные тесты у 64 проживающих, десять из них госпитализированы, остальные переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно", - сообщил Фокин, уточнив, что всего в общежитии проживают 122 человека.

В настоящий момент все здание переведено в режим обсерватора. "Это значит, что те граждане, которые там проживают, на 14 дней останутся там. Сотрудники полиции и самого общежития обеспечивают пропускной режим, медицинские работники проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - пояснил Фокин.

По состоянию на 13 мая на территории Ивановской области официально зарегистрирован 921 случай заражения новой коронавирусной инфекцией - это на 10 случаев больше, чем сутками ранее. Выздоровели 232 человека, умерли 12.