Повышенные пособия по безработице на Ставрополье оформлены для 4,8 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. безработных жителей Ставропольского края оформили получение повышенных пособий в период пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора. Максимальные пособия получают около трети всех граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных на конец апреля.

Ранее в Минкомсвязи РФ журналистам сообщили, что жители России могут подать заявление на получение пособия по безработице и встать на учет в центре занятости через Единый портал госуслуг. Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет.

"Пособие по безработице в крае в максимальном размере, из числа потерявших работу после 1 марта, получают свыше 4,8 тыс. человек. <…> Ряд работодателей региона продолжают заявлять новые вакансии в службы занятости. На сегодня краевой банк вакансий насчитывает порядка 18,5 тыс. рабочих мест. С начала года трудоустроено 6,5 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Выплачиваться пособие в повышенном размере будет ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. По данным краевого министерства труда и социальной защиты населения, на конец апреля на учете в центре занятости региона зарегистрировались 14,5 тыс. безработных, 619 человек предоставили необходимые данные и получили дополнительную выплату на несовершеннолетних детей.

Всего с начала года на поддержку неработающих граждан на Ставрополье направлено более 280 млн рублей.