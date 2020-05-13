Мосгорсуд 1 июня рассмотрит жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жалобы на продление срока ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова будут рассмотрены Мосгорсудом 1 июня. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня в 10:45 мск в Мосгорсуде", - сказал Бадамшин. Ранее жалоба была снята с рассмотрения в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания районного суда.

Басманный суд в конце января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов дал признательные показания и по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.