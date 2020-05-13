{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд 1 июня рассмотрит жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Ранее жалоба была снята с рассмотрения в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания районного суда

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жалобы на продление срока ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова будут рассмотрены Мосгорсудом 1 июня. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня в 10:45 мск в Мосгорсуде", - сказал Бадамшин. Ранее жалоба была снята с рассмотрения в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания районного суда.

Басманный суд в конце января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов дал признательные показания и по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

Теги
РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
Реклама на ТАСС
AFP: оперный певец Габриэль Бакье умер во Франции на 96-м году жизни
Причина смерти не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС