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Пандемия коронавируса нового типа

WSJ: США могут расценить кибератаки на фармацевтические компании как агрессию

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица сообщает, что кибератаки, начавшиеся с 3 января, осуществляют китайские и иранские хакеры

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американские фармацевтические компании и университеты, ведущие работы по созданию вакцины от коронавируса, подвергаются атакам хакеров из-за рубежа, и администрация США может расценить это как враждебные действия. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, которые утверждают, что кибератаки, начавшиеся с 3 января, осуществляют китайские и иранские хакеры.

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"В связи с этими кибератаками некоторые официальные лица высказали предположение о том, что эта агрессия может быть расценена администрацией Трампа как прямое нападение на американскую систему здравоохранения и равнозначна, как они говорят, акту войны, поскольку эти атаки, возможно, помешали в некоторых случаях разработке вакцины, - пишет газета. - Такая трактовка событий представляла бы собой ужесточение позиции правительства США в вопросе о кибератаках, нацеленных против страны".

По данным газеты, ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США, как ожидается, выступят с заявлением по этому поводу.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно выступала с утверждениями о причастности Китая к нарушению прав американских компаний на интеллектуальную собственность. Трамп в начале этого месяца заявил, что американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца года.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,37 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 82 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. в штате Нью-Йорк.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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