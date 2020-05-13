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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура выявила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к таким публикациям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура выявила в интернете новые видео с фейками об искусственном происхождении коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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"В этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - подчеркнули в ведомстве.

Одно видео было выявлено прокуратурой Северной Осетии. В нем утверждается, что "природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться".

Прокуратурой Новосибирской области на видеохостинге YouTube обнаружила видеозапись, в которой также говорится, что коронавирус был искусственно создан, в том числе для проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. Это же видео размещено в социальной сети "ВКонтакте".

"В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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