В МИД считают, что фейками о смертности в РФ западные СМИ отвлекают от проблем своих стран

"Вместо того, чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способными журналисты ряда западных изданий, - неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк", - указали в российском дипведомстве, комментируя публикации в Financial Times и The New York Times.

В дипведомстве указали на синхронность появления аналогичных материалов в двух разных изданиях. "Подобное единомыслие некоторых "независимых" англоязычных изданий уже давно не вызывает удивления", - указали в министерстве.

В МИД РФ также отметили, что при подготовке материалов были полностью проигнорированы основы журналистской работы, поскольку российскую позицию авторы не излагают. "В свете беспочвенных спекуляций хотели бы обратить внимание представителей зарубежной прессы на комментарий заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой от 12 мая, которая прямым текстом опровергла предположение о том, что официальная статистика может подвергаться манипуляции, - продолжили в министерстве. - Все данные, в том числе по смертности, публикуются регулярно и находятся в открытом доступе. Итоговые цифры за апрель будут выложены как обычно в конце следующего отчетного месяца (мая), но у правительства на руках имеются оперативные сводки. Согласно этим данным, летальность от новой коронавирусной инфекции в России действительно ниже среднемировых показателей в несколько раз".

Российский опыт

В МИД РФ выразили сожаление в связи с тем, что зарубежные журналисты не удосужились поинтересоваться фактами и не написали ничего "о той беспрецедентной работе, которая была проделана в России с целью максимально нарастить функциональные возможности системы здравоохранения по реагированию на новую угрозу коронавирусной инфекции".

Как подчеркнули в министерстве, факты указывают, что еще полтора месяца назад Россия значительно превосходила многие другие страны по всем важнейшим критическим показателям - количеству медперсонала, оборудованных больничных мест, аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигинации.

"Тем временем, может, стоило бы прислушаться к директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который на днях в ходе слушаний в Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям американского Сената заявил, что реальное число жертв нового коронавируса может превышать официальную статистику. Не в России. В США", - добавили в МИД РФ.

В заключение в министерстве иностранных дел порекомендовали Financial Times и The New York Times серьезнее относиться к фактам и вопросам верификации собственных материалов. "Возможно, это помогло бы спасти потускневшее за последние годы бесконечной череды фейков реноме", - резюмировали в дипведомстве.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных.