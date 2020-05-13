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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор подготовил тематический тест для проверки знаний о коронавирусе

Каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с порталом стопкоронавирус.рф подготовил тематический тест, благодаря которому каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции, сообщается в среду на сайте ведомства.

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"Ежедневно россияне сталкиваются с необходимостью соблюдения всех мер предосторожности. Знаете ли вы, как правильно надевать и утилизировать медицинскую маску? Уверены ли в том, что правильно моете руки? Тест поможет вам понять, насколько вы и близкие защищены от заражения. Пройдите тест и узнайте, на что вам необходимо обратить внимание", - говорится в сообщении.

Пройти тест можно на сайте стопкоронавирус.рф.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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