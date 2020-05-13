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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии задействованные в борьбе с коронавирусом медработники получили допвыплаты

Дополнительные средства поступают из разных источников финансирования, поэтому их получение не происходит одновременно

ЭЛИСТА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники медучреждений Калмыкии, работающие с пациентами с коронавирусом, получили положенные им доплаты после проведенного Минздравом региона совместно с профсоюзами мониторинга ситуации в связи с жалобами. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Ранее после жалоб медработников Министерство здравоохранения Калмыкии в начале мая подключило руководителей профсоюзных организаций республики к контролю выплаты зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Да, разобрались в ситуациях, полагающиеся средства - и региональные, и федеральные - выплачены", - сказал министр.

Он уточнил, что выплаты будут получать порядка тысячи медработников, а также персонал госпиталей, обсерваторов, изоляторов, сотрудники лабораторий, водители скорой помощи.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что дополнительные средства поступают из разных источников финансирования, поэтому их получение не происходит одновременно. В день выплаты заработной платы работодатель обязан гарантированно ее выдать, остальные доплаты начисляются по мере их получения организацией. В отношении работников скорой помощи производится перерасчет доплат за апрель.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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