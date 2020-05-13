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СПЧ просит Голикову дать указание о помощи инфицированным ВИЧ в условиях пандемии

В Совет от НКО поступила информация, согласно которой значительная часть людей с ВИЧ в связи с ограничениями передвижения оказались "заблокированы" вне регионов своего постоянного проживания без возможности покинуть их

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать указание медучреждениям об оказании помощи инфицированным ВИЧ, находящимся в режиме самоизоляции вне региона постоянной регистрации. Об этом сообщается в среду на сайте Совета.

Отмечается, что в Совет от НКО поступила информация, согласно которой значительная часть людей с ВИЧ в связи с ограничениями передвижения оказались "заблокированы" вне регионов своего постоянного проживания без возможности покинуть их. Пациенты обращаются в Центры по профилактике и борьбе со СПИД по месту своего нахождения, однако им отказывают в помощи и не предоставляют антиретровирусную терапию, необходимую для подавления репликации вируса в крови и сохранения здоровья.

"В связи со сложившейся ситуацией глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой направить в адрес медицинских учреждений субъектов РФ указания, позволяющие оказывать антиретровирусную терапию гражданам России, инфицированным ВИЧ, и находящимся в период пандемии вне региона своей постоянной регистрации", - говорится в сообщении.

В СПЧ добавили, что ежедневная антиретровирусная терапия является средством профилактики ВИЧ, так как "человек с ВИЧ, принимающий такое лечение, не может передать вирус другим людям". В заявлении указывается, что Совет "серьезно обеспокоен ситуацией".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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