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Минпросвещения: начало нового учебного года по-прежнему планируется осенью

В ведомстве сообщили, что держат этот вопрос на контроле

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России по-прежнему рассчитывает, что новый учебный год в учебных заведениях страны в этом году начнется осенью. Об этом говорится в Telegram-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители министерства.

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"Минпросвещения держит на постоянном контроле вопросы планирования образовательного процесса, подготовки и сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений к началу нового учебного года. Начало 2020-2021 учебного года по-прежнему планируется на осень", - говорится в сообщении. ТАСС запросил официальный комментарий у пресс-службы министерства.

Ранее Минпросвещения России объявило о решении вновь скорректировать сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, слова которого цитирует пресс-служба министерства, кампания будет перенесена с 8 июня на более поздний период. Как добавили в Минпросвещения, окончательные даты начала экзамена будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством РФ и закреплены на законодательном уровне.

В свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании президиума Российского союза ректоров заявил, что для российских университетов принципиально важно начать новый учебный год в сентябре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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