В Пятигорске маски раздадут 3 тыс. многодетных и малоимущих семей

ПЯТИГОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Защитными масками обеспечат 3 тыс. многодетных и малоимущих семей в Пятигорске (Ставропольский край). Каждая семья получит по 100 масок, сообщили в среду журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске обеспечат масками 3 тыс. многодетных и малоимущих семей. Более трех десятков волонтеров на машинах, предоставленных предпринимателями города, развезут средства индивидуальной защиты адресатам. По 100 масок на каждую семью", - отметили в городской администрации.

По данным пресс-службы, в связи с отменой карантина и введением масочного режима по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в город доставлено 150 тыс. масок. Они предназначены для 1,5 тыс. пятигорских семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Это многодетные и малоимущие семьи, семьи в которых воспитываются дети-инвалиды, а также матери, в одиночку воспитывающие детей.

Отмечается, что затем в город будет доставлено еще 150 тыс. масок. Их получат еще полторы тысячи семей из вышеперечисленных категорий.

В Пятигорске зафиксировано 138 случаев заражения коронавирусом, 31 человек выздоровел, один умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.