В Петербург прибыл вывозной рейс из Бангкока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс, организованный для вывоза россиян из Таиланда, задержавшихся там из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс совершил посадку в Пулково", - сказала представитель компании.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на борту самолета находится 351 россиянин. "В Пулково борт покинут 141 человек - жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и несколько человек из других регионов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всех прибывших встречают представители администрации города, Роспотребнадзора, транспортной полиции и других ведомств. "Прилетевших осмотрят врачи, возьмут анализы, выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга об обязательной самоизоляции, дадут необходимые разъяснения", - отметили в Смольном.

После этого всех жителей Петербурга и Ленинградской области развезут по домам на специальных автобусах, где они должны будут пройти 14-дневный карантин. Жителей других регионов отвезут в обсервационный центр, который они смогут покинуть через две недели и поехать домой.

Самолет после высадки пассажиров в Петербурге, отвезет остальных россиян в Москву.