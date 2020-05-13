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Пандемия коронавируса нового типа

В регионах ЮФО начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

В некоторых регионах спортсменам разрешат тренироваться на открытом воздухе, в других откроют ярмарки продовольственных товаров

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Власти регионов Южного федерального округа, где общее количество выздоровевших от коронавируса составило треть от числа заразившихся и превысило 2 тыс. человек, начали ослаблять ограничения, введенные для борьбы с распространением инфекции. В некоторых регионах спортсменам разрешат тренироваться на открытом воздухе, в других откроют ярмарки продовольственных товаров и планируют разрешить прогулки.

Статистика заражений

С начала пандемии в регионах ЮФО было выявлено 7514 случая заражения (338 - за последние сутки). Коронавирус подтвержден у 2222 человек в Краснодарском крае, 2033 - в Ростовской области, 895 - в Астраханской области, 1259 - в Волгоградской, 570 - в Калмыкии, 166 - в Адыгее, 239 - в Крыму и 130 - в Севастополе. Выздоровело 2227 человек, 88 человек умерли.

Число медицинских работников, зараженных коронавирусом в Калмыкии, превысило 100 человек, сообщил в среду в ходе прямого эфира в Instagram главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. "Все медицинские работники, которые задействованы в госпиталях для зараженных коронавирусом нового типа, в обсерваторах и изоляторах, обследуются еженедельно", - сказал он, уточнив, что республика на данный момент находится на пике распространения коронавируса. В Крыму коронавирус подтвердился у 17 медицинских работников в Сакском районе и Алуште. Кроме того, в Волгоградской области зарегистрирована первая смерть медработника - санитарка Иловлинской районной больницы с коронавирусом умерла в одном из инфекционных госпиталей Волгограда от пневмонии.

Ослабления ограничений

Власти Астраханской области обратились в Роспотребнадзор РФ с просьбой приступить к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения инфекции.

В Крыму с 18 мая разрешат тренировки для членов сборных команд России и республики. Тренироваться можно будет только членам сборных команд по индивидуальным видам спорта от 18 лет и старше, спортсмены должны прибывать к месту проведения тренировок на личном транспорте и в масках. Запрещено пользование общественным транспортом и раздевалками в закрытых помещениях, тренировки будут проходить исключительно на открытом воздухе. Кроме того, с 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

В Ростовской области с 15 мая откроются ярмарки продовольственных товаров, будет возобновлено в полном объеме оказание услуг в МФЦ по предварительной записи и в территориальных центрах занятости. Власти также планируют возобновить оказания плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Однако, действие разрешений на передвижение по Ростову-на-Дону пока отменять не планируется, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Аналогичное решение приняли и власти Краснодарского края. Накануне губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 23 мая в регионе снимается режим карантина внутри муниципальных образований, но ограничения на передвижение между муниципальными образованиями сохраняются. А в Адыгее в ближайшее время с учетом эпидобстановки планируют разрешить работу салонов красоты и парикмахерских. До конца недели будет рассмотрен вопрос возобновления троллейбусного сообщения.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках заседания регионального оперштаба предложил ввести рейтинг соблюдения масочного режима в муниципалитетах области. "Мониторят сегодня рейтинг самоизоляции городов, давайте задумаемся, нужен рейтинг реализации масочного режима, <...> надо эту работу организовать. Пока эта динамика не имеет очень активного движения, это видно по улицам", - сообщил глава региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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