В Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 174 медработников

ТАСС, 13 мая. Специалисты подтвердили коронавирусную инфекцию у 174 медицинских работников в Нижегородской области с начала пандемии. Об этом журналистам сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"У нас 174 специалиста [заразились коронавирусом], - это не только врачи, но и младший, обслуживающий персонал", - сказал он. Заразившимся медикам полагаются страховые выплаты. Все случаи будет рассматривать специальная комиссия.

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 13 мая, в регионе зарегистрировано 5358 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 764 больных, 35 человек умерли.