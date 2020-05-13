В Калининградской области ношение масок на улице станет обязательным с 14 мая

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Масочный режим в Калининградской области с 14 мая будет усилен, с этого дня использование масок обязательно и при нахождении на улице. Решение об этом принял региональный оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

Обязательный масочный режим введен в области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Со вторника же в регионе разрешено возобновить работу торговым центрам и парикмахерским.

"В регионе усиливается масочный режим. Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами", - говорится в сообщении.

Также все граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц. Кроме того, ограничивается деятельность детских садов, открываются только дежурные группы с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Предприятиям общественного питания теперь можно обеспечивать продукцией не только посредством доставки, но и обслуживать на вынос.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 13 мая, обследовано на коронавирус 30 092 человека, из них выявлено 812 случаев заражения (247 человек выздоровели), умерли 12, остаются под медицинским наблюдением 2 218 человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.