Организаторы акции #ПомощьЕСТЬ утроили количество доставляемых мигрантам обедов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество обедов, доставляемых в рамках благотворительной инициативы "#ПомощьЕСТЬ!" трудовым мигрантам из стран СНГ, увеличилось в три раза с 250 до 750 в день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе акции.

Инициатива помощи мигрантам, оказавшимся в тяжелой ситуации в условиях пандемии коронавируса, была запущена 5 мая бизнесменами и меценатами Давидом Якобашвили и Яном Яновским.

"Мы начали с 250 обедов в сутки, сейчас увеличили эту цифру до 500. Кроме того, к акции присоединился Сергей Мацоцкий (со-основатель компании IBS - прим. ТАСС), и это позволило нам поднять количество до 750 порций в день. Сразу в три раза увеличили", - цитируют Давида Якобашвили в пресс-службе.

По его словам, организаторы начали также отправлять горячее питание в волонтерские центры в рамках совместных программ с Торгово-промышленной палатой России.

Как рассказали в пресс-службе, планируется еще увеличить количество горячих комплексных обедов и для других уязвимых категорий населения благодаря ряду переводов от частных лиц. По словам организаторов, проект расширяется и логистически, и количественно. "С 12 мая в карту доставок добавилось сразу несколько адресов подопечных городского департамента социальной защиты. Совместная слаженная работа бизнеса и городской власти сейчас объективно необходима", - отметил Ян Яновский, чьи слова передают в пресс-службе.

Проект организован и реализуется на средства, выделенные инициаторами акции. За подготовку питания отвечает гастрономический образовательный центр NovikovSchool. Сбор информации и коммуникация с нуждающимися в помощи осуществляет представительство Минтруда Республики Узбекистан в Российской Федерации.