Роспотребнадзор запретил использовать купели и бассейны в банях из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор временно запретил использовать купели и бассейны, а также употреблять еду и напитки в банях. Об этом говорится в размещенных на сайте ведомства рекомендациях по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор рекомендовал обслуживать гостей по предварительной записи по сеансам (из расчета 1,5 кв. м в помывочной на одного человека) с временным интервалом не менее 20 минут между сеансами.

Запрещен вход в заведения людей, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования. Также под запретом - создание очередей из посетителей.

Рекомендовано проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием бани или сауны; обеспечивать бесконтактный контроль температуры у сотрудников, снабжать их средствами защиты, отстранять от работы при признаках заболевания; сделать посменную работу; ограничить контакты между работниками и посетителями; проветривать помещения и дезинфицировать оборудование и инвентарь между сеансами.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса начался в России с 28 марта. В связи с этим в большинстве регионов была приостановлена работа салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая. При этом в ряде регионов власти приняли решение о продлении ограничений для нераспространения коронавирусной инфекции, однако некоторые субъекты расширили список отраслей, которым разрешено возобновить работу с соблюдением всех мер безопасности. В некоторых регионах, в частности, возобновляют работу предприятия бытового обслуживания и бани.

Роспотребнадзор в среду разработал и опубликовал на сайте рекомендации для организаций из различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.